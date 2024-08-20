العالم اليوم - بلينكن: "الوقت داهم" للتوصل إلى هدنة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، في قطر على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك في ختام جولة شرق أوسطية.

وقال بلينكن في تصريح لصحافيين في مطار الدوحة قبيل صعوده إلى الطائرة عائدا إلى واشنطن إنّ "الوقت داهم" للتوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترفض احتلالا إسرائيليا "طويل الأمد" لغزة.

وأضاف "هذا الأمر يجب أن يُنجز، ويجب أن يُنجز في الأيام المقبلة، وسنفعل كل ما أمكن لإنجازه".

وكان بلينكن قد صرح في تل أبيب الإثنين إن إسرائيل وافقت على "خطة تسوية" أميركية لسد الفجوات في ما يتّصل بالمقترح الذي أعلنه بايدن في 31 مايو والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وحضّ حماس على الموافقة عليه أيضا.

وأفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات ضحايا هجمات بأن إسرئيل تصرّ على الاحتفاظ بالسيطرة على ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر والذي استولت عليه القوات الإسرائيلية من حماس في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

ولدى سؤال بلينكن عن تصريحات نتنياهو، قال إنه منذ بداية النزاع أوضحنا أن "الولايات المتحدة لا تقبل أي احتلال طويل الأمد لغزة من جانب إسرائيل".

وأضاف بلينكن أن المحادثات الأخيرة كانت "واضحة جدا بشأن جدول ومواقع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وقد وافقت إسرائيل على ذلك".

واحتلت إسرائيل غزة في 1967 وسحبت قواتها ومستوطنيها من القطاع في 2005، إلا أنها تفرض عليه مذّاك الحين حصارا شدّدته مع اندلاع الحرب الراهنة.