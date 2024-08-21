العالم اليوم - روبرت كنيدي يفكر في إنهاء حملته والانضمام لترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - قالت نيكول شاناهان المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كنيدي الابن إن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميريكية يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت شاناهان في مقابلة نشرت على الإنترنت، يوم الثلاثاء، أنها وكنيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترامب وهو ما سيفسح الطريق أمام الديمقراطيين كاملا هاريس وتيموالز للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وذكرت في المقابلة التي أجرتها مع شركة إمباكت ثيري الإعلامية في لوس انجليس "أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترامب". وعند سُؤالها عن الموعد الذي سيتخذون فيه القرار، أحجمت شاناهان عن الرد.

وقال كنيدي في بيان على منصة إكس "كما هو الحال دائما، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عاما خلال مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة".

كنيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل روبرت إف. كنيدي، وأعلنت عائلته عدم مساندتها له في حملته الانتخابية.

وسعى روبرت كنيدي في بادئ الأمر إلى منافسة الرئيس جو بايدن للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس هذا الشهر حصول كنيدي على أربعة بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.