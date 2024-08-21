نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للانضمام إلى ترامب.. روبرت كينيدي يفكر في إنهاء حملته الانتخابية‎ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كينيدي الابن، نيكول شاناهان، إن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأمريكية يفكر في إنهاء حملته، من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت شاناهان، في مقابلة نشرت على الإنترنت، الثلاثاء، أجرتها مع شركة "إمباكت ثيري" الإعلامية في لوس أنجلوس، إنها وكينيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترامب"، وفق "رويترز".

ورأت أن ذلك "سيفسح الطريق أمام المرشحيْن الديمقراطييْن، كامالا هاريس وتيم والز، للفوز في انتخابات نوفمبر، مضيفة: "أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترامب"، رافضة الكشف موعد القرار.

من جانبه، قال كينيدي، في بيان، على منصة "إكس": "كما هو الحال دائمًا، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عامًا خلال مسيرتي المهنية، وفي هذه الحملة".

وكينيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل روبرت إف. كينيدي، وأعلنت عائلته عدم مساندتها له في حملته الانتخابية.

وسعى في بادئ الأمر إلى منافسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلًا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس"، الشهر الجاري، حصول كينيدي على 4% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.