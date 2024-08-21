نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استشهاد مدنيين جراء قصف طائرات الاحتلال في دير البلح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بوقوع شهداء وإصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار البركة في دير البلح بقطاع غزة، وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ مئات الغارات والقصف المدفعي، مما أسفر عن ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة. وقد أدت هذه الهجمات إلى تدمير مربعات سكنية كاملة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المتواصل.

الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى حالة كارثية نتيجة الحصار المستمر ونزوح أكثر من 90% من السكان. ولا يزال العديد من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية الضرورية لتخفيف معاناة السكان.