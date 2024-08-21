عاجل - تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة خلال اتجاهها نحو موسكو

أحمد جودة - القاهرة - كانت بدون طيار

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبايانين، أن الدفاعات الجوية الروسية قد تمكنت من تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة كانت في طريقها نحو العاصمة موسكو. وفقًا لما أفاده سوبايانين، فإن هذه الطائرات المسيرة تم اعتراضها وتدميرها بنجاح قبل أن تتمكن من بلوغ أهدافها في المدينة، مما يعكس يقظة وكفاءة الأنظمة الدفاعية الروسية في مواجهة التهديدات الجوية.

وأشار العمدة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها السلطات الروسية لحماية العاصمة من أي هجمات محتملة.

وأضاف أن التهديدات المتزايدة من الطائرات المسيرة تعكس تصعيدًا في التهديدات الأمنية، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي لضمان سلامة المدينة وسكانها.