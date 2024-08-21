روسيا: دول من حلف الأطلسي شاركت في الإعداد لتوغل أوكرانيا في كورسك

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة إزفستيا اليوم الأربعاء نقلا عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن أجهزة مخابرات من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا شاركت في الإعداد لتوغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت إزفستيا عن جهاز المخابرات الخارجية القول «التحضير لعملية القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك جاء بمشاركة أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية والبولندية».

وأضافت «خضعت الوحدات المشاركة فيها لتنسيق قتالي في مراكز تدريب في بريطانيا وألمانيا».

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا مسبقا من كييف بأنها تخطط لتوغل عسكري في كورسك.