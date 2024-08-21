العالم اليوم - النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - تراجعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء المبكرة، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد جولة للوسطاء في المنطقة.

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء. لكن البيانات أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.

والولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى فائض في المعروض قد يهبط بالأسعار.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تقديرات رسمية للمخزونات، الأربعاء، في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي الوقت نفسه، اختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف المساعدة في التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقد أثار بلينكن والوسطاء من مصر وقطر الآمال في "اقتراح سد الفجوات" الأميركي، الذي قد يقلص التباينات في مواقف الجانبين في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.