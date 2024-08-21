باراك وميشيل أوباما يدعمان هاريس في ثاني أيام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - أبدى الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، دعما قويا لمرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، التي تخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وألقى أوباما، أول رئيس أميركي أسود، بثقله السياسي الكبير خلف كامالا هاريس وهي تسعى إلى صنع التاريخ في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني كأول امرأة وأول سوداء وأول منحدرة من جنوب آسيا تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

وقال أوباما للمندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو: «لدينا فرصة لانتخاب إنسانة أمضت حياتها كلها في محاولة منح الناس نفس الفرص التي منحتها إياها أميركا».

وقدم أوباما زوجته ميشيل، التي تتصدر قائمة أمنيات الديمقراطيين كرئيسة مستقبلية.

وقالت ميشيل أوباما وسط هتافات من الحشد: «أميركا، الأمل يعود».

وحذرت السيدة الأولى السابقة من أن ترمب سيحاول تشويه هاريس، مثلما فعل «كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا»، في إشارة إليها وإلى زوجها الذي تولى الرئاسة من 2009 إلى 2017.

وأضافت وسط تصفيق حار: «نظرته المحدودة والضيقة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين مجتهدين ومتعلمين تعليما عاليا وناجحين، وكانا أيضا من السود».

وسألت متهكمة: «من سيخبره أن الوظيفة التي يبحث عنها حاليا قد تكون مجرد واحدة من تلك الوظائف المخصصة للسود؟»، لينفجر الحشد في الضحك.

وانضمت هاريس إلى المؤتمر عبر الإنترنت من تجمع انتخابي في ميلووكي.

ورفع المندوبون في شيكاغو لافتات كتُب عليها «الحرية» مماثلة لتلك التي رفعها المؤيدون في تجمعها في ويسكونسن.

واعتمد الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، كامالا هاريس، بشكل رسمي، لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في الخامس نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لحزب الديمقراطي المؤتمر المنعقد في مدينة شيكاغو.

وفي أول تعليق لها، ردت هاريس على إعلان ترشحها بشكل رسمي بالقول إن الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين شرف عظيم، وإنهم معا سيشقون طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية.

بذلك، تخوض هاريس الانتخابات المقبلة في مواجهة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات.

وخارج مقر انعقاد المؤتمر، تحولت مظاهرة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعد أن انفصلت مجموعة من نحو 50 شخصا عن الاحتجاج الأكبر وحاولت اجتياز حاجز للشرطة.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة اعتقلت العديد منهم.

وطغت الاحتجاجات على الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة على المؤتمر، لكن معظم المتحدثين تجنبوا الموضوع.

وكان السناتور بيرني ساندرز استثناء، إذ قال للحضور: «يجب أن ننهي هذه الحرب المروعة في غزة، ونعيد المحتجزين إلى ديارهم ونطالب بوقف إطلاق النار الفوري».

وينعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي على مدى 4 أيام تنتهي غدا الخميس حين تقبل هاريس رسميا ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة.