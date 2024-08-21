العالم اليوم - القوات الجنوبية تكبد تنظيم "القاعدة" بمحافظة أبين خسائر كبير

انتم الان تتابعون خبر القوات الجنوبية تكبد تنظيم "القاعدة" بمحافظة أبين خسائر كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - قالت مصادر أمنية عملياتية، اليوم الأربعاء، إن القوات الجنوبية، المشاركة في عملية "سهام الشرق" ممثلة بقوات الحزام الأمني، كبدت تنظيم القاعدة خسائر كبيرة، في تصديهم لهجوم من عناصر التنظيم على مواقع لهم في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفادت المصادر، أن وحدات من قوات الحزام الأمني "تمكنت من كسر هجوم شنته العناصر الإرهابية على موقع تابع لها بوادي الجزع، على خلفية محاولتهم الانتقام لمقتل قياديين بارزين في القاعدة"، الأيام الفائتة.

وبحسب المصادر، فإن القوات الأمنية، تمكنت من رصد تحركات لعدد من عناصر تنظيم القاعدة، قبل بدء الهجوم، وهو ما أدى إلى مضاعفة خسائرهم.

وذكرت المصادر، إن جندي من القوات الأمنية قتل في عملية التصدي لهجوم القاعدة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، فيما نفذت القوات الأمنية حملة عسكرية واسعة في المنطقة لتعقب بقية العناصر الإرهابية المهاجمة، بهدف القضاء عليهم.

ووفقا للمصادر الأمنية، تحاول "العناصر والجماعة الإرهابية لملمة شتاتها"، عقب تعرضها لضربات مؤلمة ومواصلة مطاردتها من قبل الحملة الأمنية لعملية "سهام الشرق" بداية عام 2022.

والجمعة الفائتة، قتل 16 جنديا وجرح 18 آخرين، جراء هجوم إرهابي استهدف ثكنة عسكرية في مديرية مودية.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بدعم الجماعات الإرهابية والتخادم معها في خارج مناطق سيطرتها، لتقويض سلطاتها ونشر حالة عدم الاستقرار في المناطق المحررة.