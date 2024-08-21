نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: مواجهة مرتقبة مع دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحزب الديمقراطي رسميًا اعتماد كامالا هاريس كمرشحة لخوض انتخابات رئاسة الولايات المتحدة المقرر عقدها في 5 نوفمبر 2024.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو، وهو ما يمثل بداية رسمية لحملة انتخابية قد تكون واحدة من أكثر الحملات الانتخابية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة.

تفاصيل إعلان الترشيح

خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، تم اعتماد كامالا هاريس كمرشحة رسمية للرئاسة، وسط دعم كبير من قيادات الحزب.

ويعتبر هذا الترشح إنجازًا كبيرًا لهاريس، التي شغلت منصب نائب الرئيس في إدارة جو بايدن، وفي أول تعليق لها بعد الإعلان، أعربت هاريس عن فخرها بالفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين، وأكدت على التزامها بالعمل مع الحزب لقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

دعم الرئيس جو بايدن

في كلمة ألقاها أمام المؤتمر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه الكامل لهاريس، مؤكدًا أنها تمثل مستقبل الحزب الديمقراطي وأنها الخيار الأفضل لقيادة الولايات المتحدة في الفترة المقبلة.

وقال بايدن: "هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الحرية؟ هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الديمقراطية وأمريكا؟ اسمحوا لي أن أسألكم، هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس وتيم والز؟".

مواجهة مرتقبة مع دونالد ترامب

من المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة مواجهة شديدة بين هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

تعهد ترامب، الذي يعتبر خصمًا قويًا في هذه الانتخابات، بأن هزيمة هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن، حيث أشار إلى أن "أمريكا ترفض أجندتها الشيوعية"، على حد قوله.

دعم قيادات الحزب لكامالا هاريس

إلى جانب دعم بايدن، حصلت هاريس على دعم قوي من قيادات أخرى في الحزب الديمقراطي، مثل المرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

هذا الدعم يعتبر دفعة معنوية كبيرة لهاريس في بداية حملتها الانتخابية، ويعزز من فرصها في مواجهة ترامب والفوز بالانتخابات.