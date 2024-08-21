العالم اليوم - 5.8 مليار دولار أرباح أكبر 10 بنوك مدرجة بالإمارات في 3 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أشار تقرير صادر شركة ألفاريز آند مارسال العالمية إلى زيادة ربحية أكبر 10 بنوك مدرجة في أسواق الإمارات إلى 21.5 مليار درهم (حوالي 5.8 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 2 بالمئة على أساس فصلي، مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، بالاضافة إلى انخفاض المخصصات.

وسجلت القروض والسُلف نموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس فصلي، مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8 بالمئة، بينما سجلت الودائع نموا بلغ 0.4 بالمئة.. وحافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية.

وحافظت البنوك الإماراتية على رأس مال جيد وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6 بالمئة بزيادة بنحو 0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي، ليواصل نموه في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال أسد أحمد، المدير العام رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط، لدى شركة ألفاريز آند مارسال :"تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول، وحافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4 بالمئة في نهاية الربع الثاني نظرا لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي الأميركي".

وتوقع أن تجني البنوك الإماراتية فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية ما يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءتها على صعيد التكلفة".