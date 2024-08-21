العالم اليوم - الذهب يتراجع عن ذروة قياسية مع ترقب المستثمرين لمسار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع عن ذروة قياسية مع ترقب المستثمرين لمسار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:24 مساءً - تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، الأربعاء، بعد صعودها بسبب تدفقات نقدية غربية وتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يستعد المستثمرون لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستيضاح مدى الخفض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2514.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2551.80 دولار.

وحقق الذهب مكاسب بلغت نحو 470 دولارا، أو 22 بالمئة، منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تساعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وخفض أسعار الفائدة المحتمل في دعم المعدن النفيس ورفعه إلى مستويات أعلى.

وقال كريستوفر وونج خبير العملات الأجنبية في أو.سي.بي.سي، لوكالة رويترز: "زيادة بريق الذهب انعكاس لتوقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق خفضا لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ويتوقعون بنسبة 70 بالمئة خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته هذا العام، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مما جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أكثر جاذبية للمستثمرين.

وينتظر المتعاملون الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في يوليو تموز والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، كما يترقبون خطاب جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي في جاكسون هول يوم الجمعة بشأن التوقعات للاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 951.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 923.30 دولار.