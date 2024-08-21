البحرية البريطانية: تعرض سفينة لضربتين بقذيفتين مجهولتين غرب الحديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:31 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن ربان سفينة على بعد 77 ميلًا بحريًا غرب الحديدة بلغ عن التعرض لضربتين بقذيفتين مجهولتين قبل أن تصيب السفينة قذيفة ثالثة.

وأكدت الهيئة البحرية، أنه لا تقارير عن إصابات، بحسب "رويترز".

وتلقت الهيئة تقريرًا، اليوم، عن واقعة على بعد 77 ميلًا بحريًا غرب مدينة الحديدة اليمنية.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.

ودأب الحوثيون على تنفيذ هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ نوفمبر الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن، ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.