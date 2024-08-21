بوتين يتفقد قوات تستعد لمحاربة أوكرانيا في زيارة مفاجئة للشيشان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:31 مساءً - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الشيشاني رمضان قديروف، تفقدا قوات ومتطوعين شيشانيين يستعدون لمحاربة أوكرانيا، في أول زيارة لبوتين منذ 13 عامًا إلى الجمهورية الواقعة شمال القوقاز.

تأتي الزيارة التي لم يُعلن عنها مسبقًا إلى الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة، التي تعد جزءًا من روسيا، في الوقت الذي تقاتل فيه موسكو لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك بعد أسبوعين من اقتحامها للحدود في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين للقوات في جامعة القوات الخاصة الروسية في جوديرميس بالشيشان، وفق نص على موقع الكرملين على الإنترنت، "ما دام لدينا رجال مثلكم، فلن نقهر على الإطلاق".

وأضاف: "إطلاق النار في ميدان الرماية هنا شيء، وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر، لكن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأبلغ قديروف بوتين في اجتماع منفصل، أمس الثلاثاء، بأن الشيشان أرسلت أكثر من 47 ألف جندي منذ بداية الحرب لقتال أوكرانيا، بينهم نحو 19 ألف متطوع.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قديروف في 2020، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفي 2022 فيما يتعلق بتعبئة قوات شيشانية لمحاربة أوكرانيا.

وفي إشارة إلى التوغل الأوكراني المفاجئ في الأراضي الروسية ومنطقة دونباس الأوسع بجنوب شرق أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا، قال بوتين "مثلما حاربنا الإرهابيين، يتعين علينا اليوم محاربة الذين يرتكبون جرائم في منطقة كورسك، في دونباس".

وأضاف "سنعاقب المجرمين. لا شك في ذلك".