العالم اليوم - إيرادات شاومي الفصلية تقفز 32% مع زيادة مبيعات السيارات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:22 مساءً - سجلت إيرادات شاومي الصينية زيادة 32 بالمئة في الربع الثاني من العام، مدفوعة بموارد جديدة للإيرادات من وحدتها للسيارات، بالإضافة إلى دعم من تحقيق مبيعات قوية للهواتف المحمولة.

فقد بلغت إيرادات شاومي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 88.9 مليار يوان (12.46 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز ما تشير إليه بيانات مجموعة بورصات لندن من تقديرات للمحللين توقعوا تحقيق 85.8 مليار يوان. وبلغ الدخل الصافي المعدل 6.18 مليار يوان متخطيا تقديرات محللين بتحقيق 4.8 مليار يوان.

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