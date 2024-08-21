العالم اليوم - السيسي يوجه بتخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:22 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.

كما وجه السيسي بتفعيل تطبيقات بديلة للحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

توجيهات السيسي جاءت استجابة لتوصيات قدمتها آلية الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: "السيد الرئيس يوجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص".

وأضاف السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وأكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.