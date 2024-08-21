العالم اليوم - سابقة عالمية.. "جوس" يمر قرب القمر والأرض بطريقه للمشتري

انتم الان تتابعون خبر سابقة عالمية.. "جوس" يمر قرب القمر والأرض بطريقه للمشتري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 05:18 مساءً - حقق المسبار الفضائي جوس "سابقة عالمية" من خلال المرور بالقرب من القمر ثم الأرض، في خطوة ترمي إلى تسهيل رحلته إلى كوكب المشتري، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الأربعاء، بعد 8 سنوات من السفر في مسار متعرج.

وشهدت المناورة اقتراب المسبار الذي أُطلق إلى الفضاء في أبريل الماضي، من القمر في 19 أغسطس بعيد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينيتش، قبل أن يحلق فوق جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في اليوم التالي قبيل الساعة العاشرة مساءً، على علو يقل عن 7 آلاف كيلومتر.

وتقوم العملية على المرور قرب جرم سماوي للاستفادة من جاذبيته، وهي قوة طبيعية تسمح للمركبة الفضائية بالانحراف عن المسار وتغيير سرعتها عبر التسريع أو الإبطاء، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

ولا يتمتع الصاروخ آريان 5، الذي أطلق جوس إلى الفضاء، بقوة كافية لدفع المسبار مباشرة نحو كوكب المشتري، على بعد حوالى 800 مليون كيلومتر من الأرض.

واستخدمت مهمات فضائية عدة بالفعل هذه الطريقة المسماة المساعدة بالجاذبية، لكن التحليق فوق القمر مضافا إلى التحليق على الأرض يُعدّ "سابقة عالمية"، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.

وشهدت المناورة تسريع المسبار حركته قليلا أثناء مروره بالقرب من القمر، قبل أن يتباطأ بشكل أكثر حدة بالقرب من الأرض، ويغيّر خصوصا الاتجاه نحو كوكب الزهرة، الذي سيصل إليه في العام 2025.

وسيعود بعد ذلك إلى الأرض للقيام بجولتين جويتين في عامي 2026 و2029، قبل أن يصل أخيرا إلى كوكب المشتري في يوليو 2031.

وسيتمكن المسبار جوس بعد ذلك من مراقبة أقمار المشتري الجليدية "أوروبا" و"غانيميد" و"كاليستو"، بحثا عن بيئات مناسبة لظهور حياة خارج كوكب الأرض