عاجل| 7 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين شرقي خان يونس

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أحمد جودة - القاهرة - 7 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين شرقي خان يونس، استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يقومها بها منذ السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال هجمات قوية على المدنيين في قطاع غزة بشكل يومي، منذ اليوم السابع من أكتوبر 2023 حتى يومنا هذا، مما أسفر عنه سقوط أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني، والعديد من المصابين، ويوجد الكثير من الضحايا تحت الأنقاض حتى الآن، ولا تستطيع الحماية المدنية ورجال الإنقاذ انتشالهم بسبب الهجمات الدائمة على القطاع سواءً كانت برية أو جوية أو بحرية.

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مناطق في دير البلح

دعا الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، سكان مناطق معينة في دير البلح إلى إخلاء تلك المنطقة، تزامنًا مع ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى الناتجين عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي بلغ 40،223 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن على "جميع السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 129 و130 في حارات المحطة ودير البلح جنوبًا، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة" ضرورة الإخلاء الفوري باتجاه الغرب.

وتتزايد حدة الأوضاع في المناطق الفلسطينية، حيث أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه "سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المنطقة"، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تُصنف كمنطقة قتال خطيرة.

ومع تصاعد التوترات، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا أكد فيه أن "الجيش الإسرائيلي يُمعن بشكل مقصود بخنق 1.7 مليون مدني فلسطيني"، مما يشير إلى الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.