نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجزرة إسرائيلية جديدة تخلف 25 شهيدًا في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، إن قرابة 25 شخصًا قتلوا في سلسلة غارات إسرائيلية على منازل ومدرسة وخيام نازحين، في وسط وجنوب غزة.

وقالت مصادر طبية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الطيران الإسرائيلي جدد قصفه لمدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأونروا في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من الأشخاص.

وأكد المستشار الإعلامي للأونروا، أن القصف الإسرائيلي للمدرسة خلف قتلى وجرحى.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، مخلفًا ما لا يقل عن 21 قتيلًا، بينهم أطفال ونساء، حسب الوكالة.

كما استهدف القصف خيامًا تأوي نازحين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قتل 4 أشخاص، في قصف إسرائيلي طال أحد المنازل.