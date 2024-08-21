العالم اليوم - من محور فيلادلفيا.. غالانت يعلن القضاء على "لواء رفح"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 07:26 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "قضى على لواء رفح" التابع لحركة حماس.
وكان غالانت يتحدث من مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي غزة، على الحدود مع مصر.
وقال: "لقد هزم الجيش الإسرائيلي لواء رفح التابعة لحماس".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نتذكر ما أهداف الحرب، سواء فيما يتعلق بحماس أو المختطفين".
واستطرد غالانت: "الآن ننظر إلى الشمال"، في إشارة إلى جبهة الصراع مع حزب الله اللبناني، المشتعلة توازيا مع حرب غزة.
عشرات القتلى
- قالت السلطات الصحية في غزة، الأربعاء، إن غارات جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع قتلت 50 فلسطينيا على الأقل في الساعات الـ24 الماضية.
- في الوقت الذي تتواصل به الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت حوالي 30 هدفا في أنحاء قطاع غزة.
- أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في منطقة دير البلح المكتظة بالنازحين وسط غزة، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين بسبب القتال.
- ذكر مسعفون وسكان أن الأوامر، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها ضرورية لإخلاء المدنيين مما أصبحت "منطقة قتال خطيرة"، سرعان ما تبعها إطلاق نيران من الدبابات.
- يتواصل الصراع بعدما أنهى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أحدث جولاته في الشرق الأوسط، من دون أي مؤشر على احتمال التوصل لاتفاق لإنهاء القتال.
- تقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، منذ أكتوبر الماضي.
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