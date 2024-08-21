العالم اليوم - من محور فيلادلفيا.. غالانت يعلن القضاء على "لواء رفح"

انتم الان تتابعون خبر من محور فيلادلفيا.. غالانت يعلن القضاء على "لواء رفح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 07:26 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "قضى على لواء رفح" التابع لحركة حماس.

وكان غالانت يتحدث من مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي غزة، على الحدود مع مصر.

وقال: "لقد هزم الجيش الإسرائيلي لواء رفح التابعة لحماس".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نتذكر ما أهداف الحرب، سواء فيما يتعلق بحماس أو المختطفين".

واستطرد غالانت: "الآن ننظر إلى الشمال"، في إشارة إلى جبهة الصراع مع حزب الله اللبناني، المشتعلة توازيا مع حرب غزة.

عشرات القتلى