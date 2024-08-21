العالم اليوم - انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 07:26 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام هبطت 4.6 مليون برميل إلى 426 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.7 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما هبطت 560 ألف برميل، وأن استهلاك المصافي من الخام ارتفع 222 ألف برميل يوميا، وأن معدلات تشغيل المصافي زادت 0.8 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 220.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 3.3 مليون برميل إلى 122.8 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض 0.2 مليون برميل.

وقالت إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي 78 ألف برميل يوميا.