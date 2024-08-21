نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلجيكا تعلن ترحيل لاجئين فلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحَّلت السلطات البلجيكية الأربعاء فلسطينيين اثنين حاصلين على لجوء في اليونان لدى وصولهما مطار العاصمة بروكسل.

ووصل الفلسطينيان - وهما من غزة - مطار بروكسل قادمَين من أثينا بسبب سوء ظروف اللجوء في اليونان، وطلبا اللجوء مجددا في بلجيكا، حسب منظمة JRS وهي منظمة غير حكومية تتعامل مع اللاجئين.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المسؤول في المنظمة روبين بروينوغ إن بلجيكا طلبت من الشخصَين إثبات سوء الظروف في اليونان في أثناء احتجازهما في مركز قريب من المطار، وبعد عجزهما عن إثبات ذلك قررت إعادتهما إلى مصر.

وقال بروينوغ إنه استطاع أن يقابل اللاجئَين قبل ترحيلهما إلى مصر، ووصف قلقهما من احتمال إعادتهما إلى مصر وترحيلهما من هناك إلى غزة.

وأضاف مشددا: "كان ينبغي إرسالهما إلى اليونان حيث حصلا على الحق في الحماية الدولية".

يذكر أن بلجيكا تحتجز الأشخاص الذين تُفحص طلبات لجوئهم بشكل منهجي في مركز مغلق بالقرب من المطار.

وعادة ما يُرحَّل الأشخاص الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم في غضون أربعة أسابيع إلى الوجهة التي أتوا منها بشركة الطيران نفسها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى JRS، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، لكن معظم طلباتهم تواجه بالرفض.