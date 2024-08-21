العالم اليوم - رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي الجديد: هذه الخطة المقبلة

انتم الان تتابعون خبر رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي الجديد: هذه الخطة المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:28 مساءً - وصف رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الذي تم تعيينه مؤخرا، أحداث السابع من أكتوبر، بأنها "فشل مؤلم سيبقى في كياني للأبد".

وقال الجنرال شلومي بيندر: "الفشل المؤلم الذي أدى إلى اندلاع الحرب، والثمن الباهظ الذي دفعناه، سيبقى محفورا في كياني إلى الأبد. ومع ذلك، لا يجوز لنا أن نتراجع ولا أن نستسلم".

وأضاف: "لدينا فرصة أن نكتب الفصل التالي من تاريخنا، وتحديد ما سيتم سرده فيه".

ووصف الحرب الجارية في غزة: "نحن في خضم حرب عادلة، طويلة وصعبة، وقد تتوسع أكثر، وسنواصل الإصرار على تحقيق أهدافه".

وشدد: "علينا أن نكرس جهودنا لإعادة 109 من المختطفين في قطاع غزة. هذه مهمة وطنية وأخلاقية عليا وملحة".

الخطة المقبلة

وقال بيندر: "علينا أن نستمر في تعزيز استعداداتنا لتوسع الحرب في الشمال، وبناء بنية تحتية استخباراتية قوية لإسرائيل للدفاع والهجوم في ساحات أبعد، كما أثبتت هذه الشعبة قدرتها على القيام بذلك ببراعة، في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "علينا أن نواصل السعي نحو النصر، تفكيك حماس وقدراتها بشكل منهجي، وخلق الأمن على جميع الحدود، لكي يتمكن سكان الشمال والجنوب من العودة إلى بيوتهم".

ليس لإسرائيل جيش آخر

وقال بيندر: "نحن في زمن حرب، زمن لنحمي، زمن لنبني. في خضم جهدنا الرئيسي، لتحقيق النصر وهزيمة عدونا، سنحتاج أيضًا إلى تخصيص وقت للشفاء وإصلاح الجراح."

وأضاف: "ليس للشعب اليهودي دولة أخرى، وليس لدولة إسرائيل جيش آخر، وليس لجيش الدفاع جهاز استخبارات آخر."

تعيين بيندر

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بإنهاء رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا مهامه الأربعاء المقبل، بعد 4 أشهر من إعلان استقالته من منصبه.

ويعد هاليفا من أول الشخصيات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت عن استقالتها من منصبها على خلفية السابع من أكتوبر.

وسيتسلم الجنرال شلومي بيندر منصب رئيس شعبة الاستخبارات الجديد بعد أن شغل منصب قائد شعبة العمليات.