نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبيبة يوقف رئيس شركة البريقة لتسويق النفط ويحيله للتحقيق بسبب أزمة الوقود في طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد علي محمد بالرحيم، وإحالته إلى التحقيق الإداري.

جاء هذا القرار ضمن قرار الدبيبة رقم 370 لسنة 2024، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، للتحقيق مع رئيس الشركة الموقوف بشأن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود، وتحديد المسؤولين عنه واقتراح حلول عاجلة لإنهاء الأزمة.

كما كلف القرار اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أسبوع من تاريخ القرار إلى رئيس الحكومة. وفي هذه الأثناء، طالب الدبيبة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف أحد أعضاء مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بتولي مهام رئيس المجلس خلال فترة الإيقاف.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجه الدبيبة بفتح جميع محطات الوقود المغلقة في العاصمة طرابلس، وتشغيلها على مدار الساعة، في محاولة لحل أزمة الوقود التي تشهدها العاصمة.

وأكدت نقابة محطات الوقود أن جميع المحطات مفتوحة، موضحة أن النقص في الوقود يعود إلى تراجع إمدادات شركة البريقة، التي انخفضت إلى أقل من النصف في الأيام الأربعة الماضية.

وأعربت النقابة عن استغرابها تصريح شركة البريقة بشأن توفر الوقود، في حين أنها ترفض إمداد المحطات بالكميات اللازمة، كما أشارت إلى فشل الشركة في إدارة ملف توزيع المحروقات، مما تسبب في أزمات متكررة دون حلول جذرية.

وفي سياق متصل، وثق مواطنون معاناتهم في الوقوف في طوابير طويلة ولساعات تصل إلى 24 ساعة للتزود بالبنزين، بينما عبّر آخرون عن معاناتهم بطريقة ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.