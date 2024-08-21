نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تعلن وفاة المليونير البريطاني مايكل لينش وابنته في حادث غرق يخت صقلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير العام لجهاز الدفاع المدني في صقلية سالفاتوري كوكينا أن المليونير البريطاني مايك لينش، وابنته هانا لقيا حتفهما في حادث غرق اليخت الفاخر قبالة سواحل صقلية مؤخرًا.

وكانت صحيفة "تلجراف" قد أفادت بأن المليونير البريطاني مايك لينش، المؤسس المشارك لشركة الحلول البرمجية Autonomy، كان من بين المفقودين بعد تحطم وغرق قارب شراعي فاخر قبالة سواحل صقلية.

وكان خفر السواحل الإيطاليون قالوا في بيان أصدروه في وقت سابق الاثنين إنه "قرابة الساعة الخامسة من صباح اليوم (03،00 بتوقيت جرينيتش)، إثر عاصفة عنيفة، غرق مركب شراعي طوله 56 مترا، يحمل اسم "بايزيان" ويرفع العلم البريطاني، قبالة سواحل بورتيتشيلو"، وهي مدينة ساحلية تبعد نحو 15 كيلومترا إلى الشرق من باليرمو.

وكان على متن المركب 12 راكبا وعشرة من أفراد الطاقم، غالبيتهم من البريطانيين، وفق وسائل إعلام إيطالية.

وقد أُنقذ 15 شخصا واعتُبر سبعة آخرون في عداد المفقودين في البداية، وهم أحد أفراد الطاقم وستة ركاب، من الجنسيات البريطانية والأمريكية والكندية. لكن عُثر في وقت لاحق على جثة أحد المفقودين السبعة في حطام المركب الشراعي وجرى سحبها.

ويُعدّ مايك لينش البالغ من العمر 59 عاما، أحد أشهر رواد الأعمال البريطانيين في مجال التكنولوجيا. ورفض ناطق باسم لينش في اتصال أجرته معه وكالة "فرانس برس"، التعليق على الموضوع.

وفي السنوات الأخيرة، جرى التداول بشكل رئيسي باسم رجل الأعمال في إطار محاكمته في قضية احتيال مرتبطة ببيع برمجيات "أوتونومي" لمجموعة "اتش بي" الأمريكية مقابل 11 مليار دولار في عام 2011.

واتهمت "اتش بي" برمجيات "أوتونومي" بتزوير حساباتها، آخذة خصوصا على مايك لينش تضخيمه إيرادات الشركة المعلنة ونمو الإيرادات والهوامش بشكل مصطنع.

وفي عام 2023، سلمت المملكة المتحدة لينش إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في هذه القضية، لكن تمت تبرئته في يونيو بعد محاكمة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.