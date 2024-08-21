العالم اليوم - حاملة الطائرات الأميركية "لينكولن" تحط رحالها بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء، عن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية: "دخلت حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72) المجهزة بمقاتلات إف-35C، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة F/A-18 Block III، منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

وتعد حاملة الطائرة "يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN 72) ، هي السفينة الرئيسية للمجموعة الضاربة الثالثة، يرافقها الاسطول المدمر (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (CVW-9).

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أمر في وقت سابق الأسبوع الماضي حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بـ"تسريع وصولها" إلى الشرق الأوسط حسبما أعلن البنتاغون.

يأتي هذا في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وارتفع منسوب التوتر في الآونة الأخيرة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات.

ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى حاملة طائرات أميركية أخرى في المنطقة هي يو إس إس ثيودور روزفلت.