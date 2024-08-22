العالم اليوم - الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في "أسرع وقت"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 12:24 مساءً - دعت الصين، اليوم الخميس، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في "أسرع وقت ممكن"، وذلك عقب ضربة إسرائيلية قتل فيها قيادي في حركة فتح الفلسطينية في جنوب البلاد.

وقالت السفارة الصينية في بيروت "في الفترة الأخيرة يستمر الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة".

وأوضحت في البيان أن "مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع)".

وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين راهنا في لبنان "باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".

وكثفت إسرائيل ضرباتها في لبنان واستهدفت للمرة الأولى أمس الأربعاء، قياديا في حركة فتح الفلسطينية منذ بدء الحرب في غزة.

واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إسرائيل بأنها تريد "إشعال المنطقة" عبر اغتيال خليل المقدح.

وفي ظل تزايد التوتر في المنطقة على خلفية أيضا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والحرب على غزة، دعت الكثير من الدول في الأسابيع الأخيرة رعاياها إلى مغادرة لبنان.

وكانت سفارة الصين حتى وقت قريب تكتفي بدعوة مواطنيها "إلى توخي الحذر" خلال سفرهم إلى لبنان.