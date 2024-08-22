العالم اليوم - روسيا تسيطر على بلدة أخرى قرب بوكروفسك الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، سيطرتها على بلدة أخرى قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، التي تتواجد قواتها على بعد حوالى 10 كيلومترات منها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي "بفضل التحركات الناجحة لتجمع قوات الوسط تم تحرير بلدة ميجوفيه" في دونيتسك.

وأضاف البيان: "استهدفت القوات الروسية، تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك، بانتيليمونوفكا، روزوفكا، غرودوفكا، سيرغيفكا وفوزدفيزينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 640 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات وعدد من المركبات المدرعة".

ويبدو أن محاولات أوكرانيا لجر القوات الروسية وسحبها من مناطق تواجدها داخل الأراضي الأوكرانية للدخول في معركة كورسك، داخل الأراضي الروسية، حيث توغلت القوات الأوكرانية منذ السادس من أغسطس، لم تثمر، حيث يتواصل تقدم القوات الروسية في دونيتسك.

وكل يوم تقريبا، تعلن وزارة الدفاع الروسية عن سيطرتها على بلدة جديدة، حيث كانت أمس الأربعاء قد أعلنت عن سيطرتها على بلدة لدة زيلاني في دونيتسك.

وأعلنت الوزارة أول أمس الثلاثاء سيطرت قواتها على قرية نوفغورودسكويي، وهو الاسم الروسي لقرية "نيويورك"، في المقاطعة ذاتها.