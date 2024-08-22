نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم اليونيفيل: لا نتلقى معلومات مسبقة بشأن أي عمل عسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوترا، مؤكدا "أننا لا نتلقى معلومات مسبقة بشأن أي عمل عسكري".

وفي حديث لقناة "الجديد" اللبنانية، لفت تيننتي إلى أنه "منذ 8 أكتوبر، طبقت اليونيفيل بروتوكولات أمنية للحفاظ على سلامة حفظة السلام حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم في تهدئة الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها والحد من التوترات".

وأوضح أن "ذلك يشمل إطلاق صفارات الإنذار عند حدوث تبادل إطلاق نار بالقرب من قواعدنا، أو عندما نرصد إمكانية حدوث إطلاق نار، أو عندما نتوقع ردا عسكريا".

وأضاف: "نحن لا نتلقى معلومات مسبقة من أي طرف أو جهة فاعلة بشأن مكان أو توقيت حدوث مثل هذا العمل، بل نتصرف بدافع من الحذر الشديد لضمان سلامة الرجال والنساء الذين يخدمون من أجل السلام في جنوب لبنان قدر الإمكان في هذا الوضع الذي لا يمكن التنبؤ بتطوراته، مع الإشارة إلى أنه لم يكن هناك تدريب يحاكي تصعيدًا الليلة الماضية".