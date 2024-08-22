ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن: على إسرائيل التوقف عن عرقلة دخول المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 05:25 مساءً - قال ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن إنه على إسرائيل التوقف عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا فرضنا عقوبات على مستوطنين مارسوا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.