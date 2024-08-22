العالم اليوم - مبيعات المنازل القائمة بأميركا تزيد أكثر من المتوقع في يوليو

انتم الان تتابعون خبر مبيعات المنازل القائمة بأميركا تزيد أكثر من المتوقع في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 06:24 مساءً - ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو لتنهي سلسلة تراجع استمرت أربعة أشهر متتالية، إذ بث تحسن المعروض وانخفاض أسعار الرهن العقاري الأمل في انتعاش النشاط خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الخميس، إن مبيعات المساكن ارتفعت 1.3 بالمئة الشهر الماضي إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 3.95 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد المنازل المعاد بيعها إلى معدل 3.93 مليون وحدة.

وانخفض عدد المنازل المعاد بيعها، والتي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

وارتفع متوسط سعر المسكن القائم 4.2 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 422.600 دولار.