عاجل - مكتب نتنياهو عن بحث فكرة نشر قوة دولية في محور فيلادلفيا: "غير صحيحة"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الأنباء حول بحث فكرة نشر قوة دولية في محور فيلادلفيا غير صحيحة.

وقالت رئاسة وزراء الاحتلال، إن الحديث عن بحث نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا غير صحيح وبنيامين نتنياهو متمسك بسيطرة إسرائيل.

أكسيوس: محادثات في القاهرة مع إسرائيل حول اتفاق غزة

من جهتها؛ أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تجري محادثات في القاهرة، مع الجانب المصري والأمريكي، للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الجانب الإسرائيلي سيأتي بخريطة محدثة تمثل الموقف النهائي لإسرائيل وتتضمن انتشار قوات جيش الاحتلال على طول محور فيلادلفيا.

وتحاول إسرائيل ومصر والولايات المتحدة مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية على محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وفيما يتعلق بمعبر رفح.

ويطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، وهي النقطة التي أصبحت مركز الخلاف الرئيسية والأخيرة على طريق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.

وأكد موقع أكسيوس، أن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس القسم الاستراتيجي في جيش الاحتلال، اتجهوا إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين وأمريكيين بشأن ممر فيلادلفيا.

وقال موقع واللا العبري، إن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لنتنياهو في مكالمتهما الهاتفية الأخيرة إنه يتوقع من إسرائيل أن تكون مرنة بشأن هذه القضية وأنه سيتم في المحادثات في القاهرة إزالة آخر العقبات على طريق التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس بايدن كان قاسيا مع نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية الليلة الماضية.