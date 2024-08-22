نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أمريكا توجه رسالة لـ إيران بشأن الهجوم على إسرائيل.. ماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن حسابات إيران بشأن الرد على إسرائيل قد تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية إلى المنطقة.

البنتاجون يحذر من كارثة بيئية بسبب مهاجمة الحوثيين سفينة في البحر الأحمر

كما أكد "البنتاجون"، أنه من المرجح أن يتسرب النفط من سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر وهذا سيؤدي لكارثة بيئية.

جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف اليوم مباني عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان

وأعلن جيش الاحتلال، قصف سلاح الجو اليوم مباني عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان.

اتحاد عمال السيارات الأمريكية يطالب بالسماح لمتحدث فلسطيني في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليلة

وأكد اتحاد عمال السيارات الأمريكية، أنه إذا كنا نريد السلام والديمقراطية فيجب السماح لمتحدث فلسطيني في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليلة.

وقال اتحاد عمال السيارات الأمريكية، إنه لا يمكن دفن رؤوسنا في الرمال وتجاهل أصوات الفلسطينيين الأمريكية إذا كنا نريد إنهاء الحرب في غزة.

مقـ.ـتـل جندي إسرائيلي من لواء المدرعات إثر تدمير دبابته في رفح جنوبي غزة

من جهة أخرى؛ استهدف عدد من المقاومين إحدى دبابات جيش الاحتلال، ما أسفر عن تدميرها بصاروخ مضاد للدبابات ومقتل الجندي الإسرائيلي "أوري أشكنازي" من لواء المدرعات في تل السلطان برفح جنوبي غزة.

قصف مدفعي لجيش الاحتلال على شمالي مخيم النصيرات وسط غزة

وأطلقت مدافع جيش الاحتلال، مساء اليوم، قصف جديد على شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

حماس توجه رسالة مهمة لـ الفلسطينيين قبل جمعة الأقصى

ودعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلة بمواصلة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى في جمعة الأقصى يوم غد.

وقالت حماس: "ندعو شعبنا وأمتنا حول العالم للنفير العام وجعل يوم غد يوما حاشدا وفاعلا للانتصار والتضامن والدفاع عن غزة والقدس والمسجد الأقصى".

متحدث الحوثيين يكشف كواليس تدمير سفينتين لـ إسرائيل

من ناحية أخرى؛ أكد المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، أنه تم تنفيذ العمليتين في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، إن العملية الأولى استهدفت سفينة "سونيون" التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار الحظر.

وأوضح متحدث الحوثيين، أن العملية الثانية استهدفت سفينة "إس دبليو نورث ويند" التابعة لشركة تتعامل مع إسرائيل وانتهكت قرار الحظر.

آخر التطورات بشأن مفاوضات غزة 2024.. ماذا قال مكتب نتنياهو بشأن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا؟

في سياق آخر؛ أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يصر على سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا بهدف منع إعادة تسليح حركة حماس.

أن الأنباء حول بحث فكرة نشر قوة دولية في محور فيلادلفيا غير صحيحة.

وقالت رئاسة وزراء الاحتلال، إن الحديث عن بحث نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا غير صحيح وبنيامين نتنياهو متمسك بسيطرة إسرائيل.

أكسيوس: محادثات في القاهرة مع إسرائيل حول اتفاق غزة

من جهتها؛ أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تجري محادثات في القاهرة، مع الجانب المصري والأمريكي، للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الجانب الإسرائيلي سيأتي بخريطة محدثة تمثل الموقف النهائي لإسرائيل وتتضمن انتشار قوات جيش الاحتلال على طول محور فيلادلفيا.

وتحاول إسرائيل ومصر والولايات المتحدة مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية على محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وفيما يتعلق بمعبر رفح.

ويطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، وهي النقطة التي أصبحت مركز الخلاف الرئيسية والأخيرة على طريق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.

وأكد موقع أكسيوس، أن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس القسم الاستراتيجي في جيش الاحتلال، اتجهوا إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين وأمريكيين بشأن ممر فيلادلفيا.

وقال موقع واللا العبري، إن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لنتنياهو في مكالمتهما الهاتفية الأخيرة إنه يتوقع من إسرائيل أن تكون مرنة بشأن هذه القضية وأنه سيتم في المحادثات في القاهرة إزالة آخر العقبات على طريق التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس بايدن كان قاسيا مع نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية الليلة الماضية.