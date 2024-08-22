"إرهابي يرتدي بدلة".. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يفقد أعصابه خلال جلسة لمجلس الأمن

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أحمد جودة - القاهرة - وصف مندوب إسرائيل الجديد لدى الأمم المتحدة داني دانون خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن حول التسوية في الشرق الأوسط، مندوب فلسطين رياض منصور بأنه "إرهابي يرتدي بدلة".

وقال دانون: "أنت لا تمثل الشعب الفلسطيني يا سيد منصور، أنت إرهابي يرتدي بدلة. أطالبك بإدانة "حماس"، إذا لم تفعل ذلك، فهذا يعني أنك واحد منهم".

ووفقا له فإن المراقب الدائم لفلسطين في منصبه "لم يحقق شيئا على الإطلاق سوى التحريض على الكراهية والعنف".

وشغل دانون منصب مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة من عام 2015 إلى عام 2020، وفي أغسطس من هذا العام، عاد إلى هذا المنصب.

وكان مراسلنا في قطاع غزة مصطفى البايض قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم تسببت بمقتل أكثر من 44 شخصا.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة، إلى 40265 قتيلا، بالإضافة إلى 93144 مصابا بجروح متفاوتة.

