عاجل - نتنياهو: لن أخضع للمطالب التي تعرض أمن إسرائيل للخطر

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال حديثه مع مسؤولين، عن عدم خضوعه للمطالب التي تعرض أمن إسرائيل للخطر، حسب ما أذاعته القناة 12 الإسرائيلية.

نتنياهو: أقف وحيدا في وجه فريق التفاوض وقادة أجهزة الأمن

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لمسؤولين، أنه يقف وحيدا في وجه فريق التفاوض وقادة أجهزة الأمن، وفقًا لما أذاعته القناة 12 الإسرائيلية.

نتنياهو: وفد التفاوض يبحث عن تقديم تنازلات بينما أتمسك أنا بمصالح إسرائيل

وقال بنيامين نتنياهو، خلال لقائه بمسؤولين، إن وفد التفاوض يبحث عن تقديم تنازلات بينما يتمسك هو بمصالح إسرائيل، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي: المحادثات مستمرة على مستويات مختلفة كجزء من مفاوضات صعبة

وقالت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي، إن المحادثات مستمرة على مستويات مختلفة كجزء من مفاوضات صعبة.

يديعوت أحرونوت تكشف عن السبب الرئيسي في فشل رحلة "بلينكن" للمنطقة

وقالت يديعوت أحرونوت نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين منخرطين في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إن الانتخابات الأمريكية وراء فشل رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

يديعوت أحرونوت: مسؤول أمريكي أقر بأن رحلة بلينكن للمنطقة لم تكن معدة بشكل جيد

كما قال مسؤول أمريكي تحدث مع إسرائيليين، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، إن رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة لم تكن معدة بشكل جيد.



بطائرة زواري الانتحارية.. كتائب القسام تدمر مركز قيادة وحشد لجيش الاحتلال في محور نتساريم

واستهدفت كتائب القسام، مركز قيادة وسيطرة وحشد لجيش الاحتلال في محور نتساريم بطائرة زواري الانتحارية.

"خناقة حكومة نتنياهو".. إيتمار بن غفير يغادر الاجتماع ورئيس الشاباك يحذر.. ماذا يحدث الآن؟

من ناحية أخرى؛ غادر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اجتماع الحكومة بعد مطالبته بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، بعد رسالته التي يحذر فيها الحكومة من تزايد الجرائم اليهودية، وفقًا لما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

بن غفير يطالب رئيس الشاباك الإسرائيلي بتقديم استقالته.. ماذا يحدث؟

وطالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، رئيس الشاباك رونين بار، بتقديم استقالته وأنه يحاول "دق الأسافين لتشتيت الانتباه عن فشله في 7 أكتوبر"، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة الكوارث ماضية نحو كارثة جديدة ورسالة رئيس الشاباك بمثابة الإنذار الأخير

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن حكومة الكوارث ماضية نحو كارثة جديدة في الأمن القومي ورسالة رئيس الشاباك رونين بار للحكومة بمثابة الإنذار الأخير.

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو ووزير الدفاع من هذا الأمر الخطير

وحذر رئيس الشاباك رونين بار، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ووزراء آخرين في رسالة من مخاطر إطلاق العنان للإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

رئيس الشاباك: تصريحات "بن غفير" بشأن تغيير الوضع بالمسجد الأقصى مخطط سيؤدي لكارثة

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الشاباك، إن تصريحات إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن تغيير الوضع في المسجد الأقصى تعبير عن مخطط لو تحقق سيسبب سفك الدماء.

أسيرة إسرائيلية تفتح النار على نتنياهو وتحرجه.. ماذا فعلت؟

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن رفض الأسيرة الإسرائيلية المُفرج عنها من غزة "مرغليت موزيس" حضور لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ لهدف الدعاية السياسية.

وأضافت "مرغليت": "رأيت أصدقائي أحياء في أسر حــ ــمــ ــاس لكنهم يعودون في نعوش بسبب سياسة إهمال".

البنتاجون يعلن الحرب على روسيا: ندعم أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه في الميدان

وأعلن " البنتاجون"، دعم أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه في الميدان ونتفهم ما تقوم به في منطقة كورسك.

أمريكا تحذر إيران بشأن الهجوم على إسرائيل: "تموضعنا الحالي جيد"

كما وجهت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، رسالة تحذيرية إلى إيران حال الهجوم على إسرائيل، مؤكدة أنه "إذا احتجنا للدفاع عن إسرائيل فإن تموضعنا الحالي جيد".

أمريكا توجه رسالة لـ إيران بشأن الهجوم على إسرائيل.. ماذا قالت؟

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن حسابات إيران بشأن الرد على إسرائيل قد تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية إلى المنطقة.

البنتاجون يحذر من كارثة بيئية بسبب مهاجمة الحوثيين سفينة في البحر الأحمر

كما أكد "البنتاجون"، أنه من المرجح أن يتسرب النفط من سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر وهذا سيؤدي لكارثة بيئية.

جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف اليوم مباني عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان

وأعلن جيش الاحتلال، قصف سلاح الجو اليوم مباني عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان.

اتحاد عمال السيارات الأمريكية يطالب بالسماح لمتحدث فلسطيني في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليلة

وأكد اتحاد عمال السيارات الأمريكية، أنه إذا كنا نريد السلام والديمقراطية فيجب السماح لمتحدث فلسطيني في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليلة.

وقال اتحاد عمال السيارات الأمريكية، إنه لا يمكن دفن رؤوسنا في الرمال وتجاهل أصوات الفلسطينيين الأمريكية إذا كنا نريد إنهاء الحرب في غزة.

مقـ.ـتـل جندي إسرائيلي من لواء المدرعات إثر تدمير دبابته في رفح جنوبي غزة

من جهة أخرى؛ استهدف عدد من المقاومين إحدى دبابات جيش الاحتلال، ما أسفر عن تدميرها بصاروخ مضاد للدبابات ومقتل الجندي الإسرائيلي "أوري أشكنازي" من لواء المدرعات في تل السلطان برفح جنوبي غزة.

قصف مدفعي لجيش الاحتلال على شمالي مخيم النصيرات وسط غزة

وأطلقت مدافع جيش الاحتلال، مساء اليوم، قصف جديد على شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

حماس توجه رسالة مهمة لـ الفلسطينيين قبل جمعة الأقصى

ودعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلة بمواصلة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى في جمعة الأقصى يوم غد.

وقالت حماس: "ندعو شعبنا وأمتنا حول العالم للنفير العام وجعل يوم غد يوما حاشدا وفاعلا للانتصار والتضامن والدفاع عن غزة والقدس والمسجد الأقصى".

متحدث الحوثيين يكشف كواليس تدمير سفينتين لـ إسرائيل

من ناحية أخرى؛ أكد المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، أنه تم تنفيذ العمليتين في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، إن العملية الأولى استهدفت سفينة "سونيون" التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار الحظر.

وأوضح متحدث الحوثيين، أن العملية الثانية استهدفت سفينة "إس دبليو نورث ويند" التابعة لشركة تتعامل مع إسرائيل وانتهكت قرار الحظر.

آخر التطورات بشأن مفاوضات غزة 2024.. ماذا قال مكتب نتنياهو بشأن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا؟

في سياق آخر؛ أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يصر على سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا بهدف منع إعادة تسليح حركة حماس.

أن الأنباء حول بحث فكرة نشر قوة دولية في محور فيلادلفيا غير صحيحة.

وقالت رئاسة وزراء الاحتلال، إن الحديث عن بحث نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا غير صحيح وبنيامين نتنياهو متمسك بسيطرة إسرائيل.

أكسيوس: محادثات في القاهرة مع إسرائيل حول اتفاق غزة

من جهتها؛ أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تجري محادثات في القاهرة، مع الجانب المصري والأمريكي، للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الجانب الإسرائيلي سيأتي بخريطة محدثة تمثل الموقف النهائي لإسرائيل وتتضمن انتشار قوات جيش الاحتلال على طول محور فيلادلفيا.

وتحاول إسرائيل ومصر والولايات المتحدة مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية على محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وفيما يتعلق بمعبر رفح.

ويطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا، وهي النقطة التي أصبحت مركز الخلاف الرئيسية والأخيرة على طريق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين.

وأكد موقع أكسيوس، أن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس القسم الاستراتيجي في جيش الاحتلال، اتجهوا إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين وأمريكيين بشأن ممر فيلادلفيا.

وقال موقع واللا العبري، إن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لنتنياهو في مكالمتهما الهاتفية الأخيرة إنه يتوقع من إسرائيل أن تكون مرنة بشأن هذه القضية وأنه سيتم في المحادثات في القاهرة إزالة آخر العقبات على طريق التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس بايدن كان قاسيا مع نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية الليلة الماضية.