العالم اليوم - للمرة السادسة.. بركان آيسلندا يثور ويقذف حمما في السماء

انتم الان تتابعون خبر للمرة السادسة.. بركان آيسلندا يثور ويقذف حمما في السماء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - ثار بركان، يوم الخميس، في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب آيسلاندا وقذف حممه في الهواء وفق ما أعلن السلطات، وهو سادس ثوران بركاني تشهده البلاد منذ ديسمبر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي في بيان إن الثوران البركاني بدأ في الساعة 21,26 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) بعد سلسلة زلازل ضربت المنطقة.

في لقطات فيديو مباشرة صُوّرت ليلا، تظهر حمم بركانية تتسرب من شق طويل ويتصاعد منها دخان نحو السماء.

وذكر مكتب الأرصاد أنه لم يتسن له بعد تحديد طول الشق.

وهذا سادس ثوران في المنطقة منذ ديسمبر ويأتي بعد ثوران آخر استمر أكثر من ثلاثة أسابيع اعتبارا من نهاية مايو في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرية غريندافيك القريبة يجري إخلاؤها على غرار ما حصل خلال حالات ثوران بركانية سابقة، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الموجودين فيها.