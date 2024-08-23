نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "في خطاب تاريخي".. كامالا هاريس تعلن رسميًا ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 (مشاهدة كاملة فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ترشحها رسميًا في اليوم الختامي لمؤتمر الحزب الديمقراطي، وجاء إعلانها خلال خطاب شامل ألقت فيه الضوء على العديد من القضايا الحيوية التي تهم الشعب الأمريكي.

أبرز ما جاء في خطاب كامالا هاريس:

الترشح للرئاسة الأمريكية:

وأعلنت كامالا هاريس قبولها الترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وأكدت أن مسيرتها المهنية تمحورت حول تحقيق العدالة ومساعدة الضحايا، وتعهدت بأن تكون رئيسة موحدة للشعب الأمريكي.

انتقاد دونالد ترامب:

ووجهت هاريس انتقادات لاذعة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، مشيرة إلى أن عودته إلى البيت الأبيض ستكون "خطيرة" و"وخيمة" على مستقبل البلاد، وشددت على ضرورة عدم السماح له بالعودة إلى السلطة، معتبرة أن أجندته تخدم مصالحه الشخصية على حساب الأمريكيين.

وعد بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة:

كما تعهدت كامالا هاريس بأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة، إذا فازت في الانتخابات المقبلة، وأكدت حرصها على توحيد الشعب الأمريكي وتحقيق تطلعاتهم.

أجندة اقتصادية للطبقة الوسطى:

وشددت هاريس على أن بناء الطبقة الوسطى سيكون من أولوياتها خلال رئاستها، مشيرة إلى أنها نفسها تنتمي إلى هذه الطبقة، وأكدت أنها ستعمل على خفض الضرائب عن الطبقة الوسطى وتوفير مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأمريكيين.

موقفها من القضايا الدولية:

كما تحدثت هاريس عن موقفها من قضايا السياسة الخارجية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية أمن الولايات المتحدة ومصالحها، وذكرت أنها تعمل مع الرئيس بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مع التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما عبرت عن قلقها العميق تجاه ما يحدث في غزة، معتبرة أن المعاناة الإنسانية هناك "محزنة".

إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة:

وتعهدت هاريس بإصلاح نظام الهجرة المعطوب في الولايات المتحدة، وأكدت على أهمية الحفاظ على تراث أمريكا كأمة مهاجرين.

ماذا بعد خطاب كامالا هاريس؟

ومن المتوقع أن يكون لخطاب كامالا هاريس تأثير كبير على سير الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، ويرى المراقبون أن انتقاداتها لترامب وسعيها لتوحيد الشعب الأمريكي قد تكسبها دعمًا كبيرًا في السباق الرئاسي.

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