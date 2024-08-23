نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب تعليقا على خطاب هاريس: إنها تكره إسرائيل وهي سبب 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر دونالد ترامب أن منافسته على كرسي الرئاسة كامالا هاريس "تكره إسرائيل"، وذلك ردا على خطاب شددت فيه على أن "الوقت قد حان لإتمام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

وقالت هاريس في اليوم الثالث من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، إنها تعمل مع الرئيس جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وإن الوقت قد حان لإنجاز الصفقة.

وبينما أكدت هاريس أنها ستقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، شددت على أن ما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية، وقالت: "نعمل من أجل إنهاء المعاناة في غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير".

وأكدت هاريس أنها "لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا والمصالح الأمريكية ضد إيران والإرهابيين".

وتعليقا على خطاب هاريس، قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي، إن هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر كلمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.

وأضاف ترامب قائلا: "هاريس تسببت في هجوم 7 أكتوبر وأنا جعلت إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال لترسلها لحزب الله".

وقال ترامب إن هاريس أعلنت أنها ستمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين لكونها ماركسية راديكالية، مضيفا أنه لن يكون هناك مستقبل تحت قيادة هاريس لأنها ستأخذنا إلى حرب عالمية نووية ثالثة، وفق تعبيره.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن هاريس في السلطة منذ 3 سنوات ونصف السنة ولم تفعل ما تدعيه في كلمتها، مؤكدا أنه في عهدها أصبح لدى الولايات المتحدة أضعف حدود في تاريخ البلاد وبتنا نتعرض لغزو حقيقي.

وقال ترامب للقناة أيضا إن هاريس لم تتحدث عن الصين وعن العجز التجاري والجريمة والاتجار بالأطفال، وقال: "هاريس شخصية سيئة للغاية ولن يكون لدينا بلد إذا تم انتخابها".

وكانت هاريس، تعهدت بدعم الطبقة الوسطى وتوحيد الأمريكيين، وشنت هجوما لاذعا على ترامب، معتبرة أنه تسبب في إفشال تمرير مشروع قانون في الكونغرس لتأمين الحدود الجنوبية.

وقالت هاريس "قادرون على الارتقاء إلى مستوى تراثنا كأمة مهاجرين وأن نصلح نظام الهجرة المعطوب".