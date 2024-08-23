نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واللا" العبري يحصي عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء المواجهة مع حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "واللا" العبري عن أعداد القتلى في إسرائيل منذ بدء المواجهة مع "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى مقتل 44 شخصا وإصابة المئات بجروح.

وأوضح الموقع العبري أنه "قتل 44 شخصا نتيجة هجمات "حزب الله" على إسرائيل، بينهم 24 مدنيا ومواطن هندي و19 (ضابط وجندي) وأصيب 271 شخصا، بينهم 130 مدنيا و141 من قوات الأمن، وهذه البيانات تم إعدادها في مقر المعلومات الوطنية في مكتب رئيس الوزراء".

وقال الموقع إن الأعداد آخذة في الارتفاع في ظل تعرض المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على خط النزاع لإطلاق نار من قبل الجانب اللبناني منذ عام تقريبا".

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن "حزب الله أطلق في شهر يوليو أكثر من ألف صاروخ على الجليل الأعلى، وتسبب بحرائق كبيرة ولقد بدأ الذعر الإسرائيلي يؤثر سلبا على إسرائيل، ولن يتضح الضرر الكامل إلا في السنوات القادمة".

وفي يناير، تم رصد 344 صاروخا في إسرائيل أطلقها "حزب الله" باتجاه إسرائيل، وفي يوليو الشهر الماضي، أطلق الحزب ثلاثة أضعاف ذلك العدد، أي نحو 1091 صاروخا، شهد ذلك ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، وفق الموقع.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمواقع تابعة لـ "حزب الله" ومدن وبلدات في الجنوب اللبناني منذ أكتوبر الماضين والتي خلفت أيضا مئات القتلى بين مدنيين وصحفيين وعناصر تابعة لـ "حزب الله" وحركة "أمل