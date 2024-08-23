مدفيديف: حظر الكنيسة الأرثوذكسية لن يمر دون عواقب لنظام كييف

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن ثقته بأن حظر الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا لن يمر من دون عواقب بالنسبة للنظام في كييف.

وأكد مدفيديف، أن هذا التصرف من جانب سلطات أوكرانيا سيجلب لها الدمار مثل "سدوم وعمورة".



وقال معلقا على قرار برلمان أوكرانيا بخصوص حظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية: "هذه القصة لن تمر دون عواقب بالنسبة لأوكرانيا، وستعرضها للدمار مثل سدوم وعمورة، وحتما سيسقط كل الشياطين. سيصيبهم الحساب والعقاب ليس في المستقبل البعيد - بعد الانتقال إلى عالم آخر، بل على العكس ستكون العقوبة أرضية وقاسية ومؤلمة وستحدث بسرعة".

وتابع مدفيديف مقتبسا من سفر يشوع الآية 10:26: "وضربهم يسوع فقتلهم وعلقهم على خمس شجرات، وبقوا معلقين على الأشجار حتى المساء".

وأعرب مدفيديف عن ثقته في أن "الكنيسة الأرثوذكسية الحقيقية في الأراضي الأوكرانية السابقة ستتألق بعظمتها كما كانت. وأما حظرها من جانب سلطات أوكرانيا، فهو عبادة شيطانية كاملة يدعمها الغرب".

في يوم 20 أغسطس الحالي، صادق البرلمان في أوكرانيا على مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد بعد سنوات من الضغط على أتباعها المقدرة أعدادهم بسبعة ملايين شخص.

وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها. وبدأت سياسة ملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا في عهد الرئيس السابق بيترو بوروشينكو