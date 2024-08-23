نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بولندا.. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصل إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوكرانيا في أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992.



أفادت بذلك قناة NDTV، التي أضافت أن الزيارة سوف تستغرق عدة ساعات، وقالت إن مودي لا زال في الفندق حتى الآن.

ومن المعروف أن رئيس الوزراء الهندي وصل بالقطار من بولندا، وأمضى يوم أمس، 22 أغسطس، هناك حيث التقى رئيس البلاد أندريه دودا، ورئيس الوزراء دونالد توسك، ووضع الطرفان خطة تعاون للسنوات القادمة، وقررا رفع مستوى التفاعل بين الهند وبولندا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وكما ذكرت وزارة الخارجية الهندية سابقا، فإن مودي سيلتقي الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا، ويعتزم الطرفان مناقشة عدد من جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التبادلات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية، وكذلك التبادلات والمساعدات الإنسانية، كما سيتطرق الطرفان أيضا، بطبيعة الحال، إلى قضية الصراع في أوكرانيا.

وقال مودي، خلال مؤتمر صحفي في وارسو، إن الهند "مستعدة لأي تعاون مع الدول الصديقة من أجل استعادة السلام والاستقرار بسرعة"، وقال إن جميع النزاعات "يجب حلها من خلال الحوار والدبلوماسية