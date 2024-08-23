العالم اليوم - إعلام إسرائيلي: خسائر إسرائيل البشرية جراء هجمات حزب الله

انتم الان تتابعون خبر إعلام إسرائيلي: خسائر إسرائيل البشرية جراء هجمات حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الخسائر البشرية في إسرائيل جراء الحرب بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وقال موقع "والا" العبري إن القصف الذي ينفذه حزب الله على شمال إسرائيل أسفر، حتى الآن، عن مقتل 44 شخصا، بينهم 24 مدنيا ومواطن هندي واحد و19 فردا من قوات الأمن.

وأشار إلى أن أكثر من 270 شخصا أصيبوا جراء هجمات حزب الله، من بينهم 130 مدنيا و141 من قوات الأمن.

وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع، حيث تشير البيانات إلى أن حزب الله أطلق في شهر يوليو أكثر من 1000 صاروخ على الجليل الأعلى، وحجم الحرائق التي تسبب فيها - 8 أضعاف ما حدث في كارثة الكرمل.

وأضاف "لقد بدأ الذعر الإسرائيلي يؤثر سلبا على إسرائيل، ولن يتضح الضرر الكامل إلا في السنوات المقبلة".

وأوضح الموقع أنه في يناير، تم رصد 344 صاروخاً أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل، وفي يوليو، أطلق الحزب 3 أضعاف ذلك العدد، أي نحو 1091 صاروخاً، وهذا يعني أن الهجمات الصاروخية من الأراضي اللبنانية شهدت ارتفاعاً مطرداً منذ بداية العام، باستثناء انخفاض طفيف تم تسجيله في شهر يونيو.