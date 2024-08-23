العالم اليوم - مؤشر الأسهم الأوروبية يتجه للارتفاع للأسبوع الثالث

انتم الان تتابعون خبر مؤشر الأسهم الأوروبية يتجه للارتفاع للأسبوع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير، الجمعة، مع حرص المستثمرين على التداول بحذر قبل خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 516.28 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له هذا الشهر في الجلسة السابقة.

ويتجه المؤشر للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة أسبوعية من المكاسب فيما يقرب من خمسة أشهر.

وينتظر المستثمرون تصريحات باول في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج المقرر انعقادها في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش للحصول على أي دلائل على وتيرة وتوقيت خفض الفائدة الأميركية.

ومن المقرر أيضا أن يلقي محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي كلمة في الندوة.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة.

وربح مؤشر النفط والغاز الفرعي 0.7 بالمئة مما رفع المؤشر ستوكس 600 على خلفية زيادة أسعار النفط.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.6 بالمئة بعد أن اجتمعت وزارة التجارة الصينية مع شركات صناعة السيارات لمناقشة زيادة الرسوم الجمركية على المركبات ذات المحركات الكبيرة التي تعمل بالبنزين.

وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم نستله الأكثر تراجعا ونزل ثلاثة بالمئة بعد أن قالت مجموعة الأغذية السويسرية إن نائب الرئيس التنفيذي المخضرم لوران فريكس سيحل محل الرئيس التنفيذي الحالي مارك شنايدر.