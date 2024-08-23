إعلام: "البديل من أجل ألمانيا" يسعى لتأسيس حزب أوروبي جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الموقع الإخباري الألماني Tagesschau، نقلا عن وثائق ذات صلة، بأن الحزب اليميني الشعبي في ألمانيا "البديل من أجل ألمانيا"، يسعى لتأسيس حزب أوروبي جديد.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" لم يكن حتى الآن إلا جزءا من فصيل سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وكما يوضح الموقع، فإن ميزة الأحزاب الأوروبية هي أنها تستطيع الحصول على تمويل حكومي على المستوى الأوروبي، وبالنسبة للأحزاب الكبيرة يمكن أن يصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات.

وأشار الموقع الإخباري إلى أنه "من الواضح أن حزب البديل من أجل ألمانيا يتطلع أيضا إلى هذا التمويل، كما يتضح من الوثائق المتاحة لـ شركتي WDR وNDR (جزء من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الألمانية ARD، التي ينتمي إليها Tagesschau). ومن المخطط أيضا إنشاء صندوق أوروبي مرتبط بالحزب".

ووفقا للوثائق، فإن حزب "البديل من أجل ألمانيا" في عجلة من أمره لإنشاء حزب جديد لأنه يحتاج إلى الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة لميزانية 2025.

وأشار الموقع إلى أن مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي من المقرر أن ينعقد في منتصف سبتمبر المقبل، سيحتاج إلى الموافقة على ذلك. ويجب أن يتلقى الاتحاد الأوروبي طلب الاعتراف بالحزب الأوروبي ومزاياه لميزانية العام المقبل بحلول نهاية سبتمبر. وبعد ذلك، سيقرر البرلمان الأوروبي ما إذا كان الحزب سيتلقى التمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي وبأي مبلغ.

ويشير Tagesschau أيضا إلى أن ممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا" عارضوا سابقا تلقي تمويل الدولة، بحجة أن الحزب يجب أن يكون مستقلا عن هذه الأموال.

ومن الواضح أيضا أنه من أجل إنشاء حزب أوروبي، قام حزب "البديل من أجل ألمانيا" في منتصف أغسطس، بالاتفاق مع قيادته لتأسيس جمعية سابقة تسمى "أوروبا الدول ذات السيادة - ESN e.V" في مكتبه الفيدرالي في برلين.

وهذا أيضا هو اسم الفصيل البرلماني الجديد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي تم إنشاؤه مؤخرا في البرلمان الأوروبي، والذي يتكون حاليا من 25 عضوا في البرلمان الأوروبي من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 14 من حزب "البديل من أجل ألمانيا" نفسه.

ويضم أيضا العديد من الأحزاب اليمينية الأخرى، بما فيها من بلغاريا وبولندا وفرنسا. ومن المتوقع أن تنضم إلى الحزب الأوروبي الجديد.