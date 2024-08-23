نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تتوعد الجيش الإسرائيلي بالغرق أكثر في "مستنقع غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" عزت الرشق أن العمليات القوية والمسددة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تؤكد "وفاء المقاومة بوعدها بأن أرض غزة ستكون مقبرة للغزاة والمحتلين".

وأشار الرشق إلى أن "كل يوم جديد يغرق جيش الاحتلال أكثر وأكثر في مستنقع غزة. ويعلم نتنياهو أن وعود النصر الساحق الماحق التي ما انفك يرددها، ما هي إلا أوهام وسراب".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "كتائب القسام" و"سرايا القدس" في عدة بيانات متتالية اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات وخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

كما أشارت الفصائل إلى أنها دمرت العديد من الآليات الإسرائيلية من ضمنها 5 دبابات من طراز "ميركافاه" في مناطق الاشتباك.

هذا ولقي العشرات مصرعهم اليوم الجمعة، في غارات وقصف مدفعي اسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وبالتحديد على مدينة خان يونس التي شهدت قصفا مكثفا، فيما نسف الجيش الإسرائيلي عدة منازل سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث اندلعت الاشتباكات.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.