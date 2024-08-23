العالم اليوم - غارة إسرائيلية تقتل 6 عناصر من حزب الله

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية تقتل 6 عناصر من حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 05:22 مساءً - أعلن حزب الله رسميا، مقتل 6 عناصر من الحزب، في ضربات إسرائيلية منذ صباح الجمعة على الجنوب اللبناني.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، بينما أشارت وزارة الصحة اللبنانية لمقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية منذ صباح الجمعة على جنوب لبنان.

وأكد حزب الله مقتل سعيد محمود ذياب "حيدر" من بلدة برج رحال في جنوب لبنان، وهو العنصر السادس الذي أعلن الحزب مقتله في الغارة الإسرائيلية على جنوبي لبنان.

وشهد الجمعة قصفا مدفعيا اسرائيليا على بلدة كفركلا، وبلدة الخيام، جنوبي لبنان.

ومن جهته أعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود اسرائيليون في موقع "المطلة".

كما أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية.