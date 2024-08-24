نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هزة أرضية تضرب سوريا.. هل تتكرر مأساة زلزال 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر سوريا، وفق ما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، فجر اليوم، تم تسجيل الزلزال على عمق 18 كيلومترًا، مما أثار القلق حول تكرار مآسي الزلازل السابقة في المنطقة.

موقع الهزة الأرضية

أظهرت البيانات الصادرة عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن بؤرة الهزة الأرضية كانت على بعد 33 كيلومترًا جنوب غرب إدلب، الواقعة في شمال غرب سوريا، كما تم تحديد موقع الهزة على مسافة 5 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة جسر الشغور.

هزة أرضية غرب سلمية

وفي وقت سابق، تحديدًا يوم 16 أغسطس الجاري، تعرضت سوريا لزلزال آخر بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت الهزة في منطقة غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، ونتج عن هذه الهزة إصابة 17 شخصًا بجروح طفيفة وحالات هلع، وفقًا لبيانات المركز الوطني للزلازل.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، فإن بؤرة الهزة الأرضية كانت على بعد 23 كيلومترًا شرق مدينة حماة، مما جعل المنطقة تشهد حالة من الذعر بين السكان.

مخاوف من تكرار مأساة زلزال 2023

مع توالي الهزات الأرضية في سوريا، يتصاعد القلق من تكرار مأساة زلزال 2023 الذي أسفر عن أضرار كبيرة وخسائر بشرية في المنطقة، هذه الهزات الأخيرة قد تكون تذكيرًا بخطورة النشاط الزلزالي في سوريا والشرق الأوسط.

توقعات المركز الوطني للزلازل

وفقًا لتقارير المركز الوطني للزلازل، فإن المنطقة لا تزال عرضة لنشاط زلزالي متواصل، مما يستدعي ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل السكان والسلطات المحلية.

استجابة السكان والسلطات

ورغم أن الهزات الأخيرة لم تسفر عن أضرار كبيرة حتى الآن، إلا أن هناك حاجة ماسة لتأهب دائم، حيث يستمر الخبراء في مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة تحسبًا لوقوع هزات أكبر قد تؤدي إلى كوارث.