العالم اليوم - النفط يرتفع أكثر من 2% بعد تصريحات باول عن خفض الفائدة

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع أكثر من 2% بعد تصريحات باول عن خفض الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 09:28 صباحاً - ارتفع سعر النفط الخام الأميركي الخفيف بأكثر من اثنين بالمئة للبرميل، الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.33 بالمئة إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار أو 2.49 بالمئة إلى 74.83 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل الكبير في برايس فيوتشرز غروب، لوكالة رويترز: "التحول الذي حدث في موقف مجلس الاحتياطي حقيقي، فهو يؤثر على كل السلع الأولية".

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأميركية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس مما آثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود.

وتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية قائلا إنه لن يقبل بمزيد من الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في أن التضخم أصبح قريبا من المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وفي كلمة ترقبها كثيرون أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، قال باول "تضاءلت المخاطر التي تزيد من التضخم. حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".

وتراجع مؤشر الدولار إلى نحو 101.45 قبيل الخطاب. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار لزيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من جانب المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال بنك مورغان ستانلي في مذكرة الجمعة إن الانخفاض في مخزونات الخام قدم بعض الدعم لأسعار النفط.

وتشير بيانات حديثة واردة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى تعثر الاقتصاد وتباطؤ استهلاك المصافي للنفط. كما ساعد تجدد الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات وكان لذلك أثره على أسعار النفط.

وبدأ الوفدان الأميركي والإسرائيلي جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة أمس الخميس لحل الخلافات بشأن اقتراح للهدنة.