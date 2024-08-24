العالم اليوم - أوكرانيا تستهدف منطقة فورونيج بالمسيرات وموسكو تعلن الطوارئ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 11:31 صباحاً - أعلنت روسيا، السبت، حالة الطوارئ في جزء من فورونيج المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بعد هجوم شنته كييف على المنطقة.

وقال حاكم المنطقة، ألكسندر جوسيف، عبر تيلغرام إن إعلان الطوارئ جاء بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بالطائرات المسيرة عليها الليلة الماضية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف أن القوات الروسية اعترضت خمس طائرات مسيرة وأن تساقط حطامها أدى لاندلاع نيران تسببت في انفجار مواد ناسفة.

وأوضح جوسيف أن الهجوم لم يلحق أي أضرار بمباني المدنيين لكنه دفع السلطات إلى فرض إجراءات الطوارئ في 3 تجمعات سكنية في أستراجوجسكي وإجلاء 200 شخص.

وكان حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز قد أعلن، الخميس، أن القوات الروسية منعت فريق تخريب واستطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غرب روسيا على بعد نحو 240 كيلومترا من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة.

وقالت روسيا، الأربعاء، إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا كما بدأت في صد قوات كييف في منطقة كورسك، لكن قائدا كبيرا حذر من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر.

وذكر بوغوماز أن قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي ووحدات من الجيش الروسي تمكنت من إحباط هجوم فريق تخريب واستطلاع أوكراني أمس الأربعاء.

كما أكد أن محاولة التوغل حدثت في كليموفو المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.