العالم اليوم - فيديو.. رحلة جبلية في عُمان تنتهي بوفاة 4 أشخاص

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رحلة جبلية في عُمان تنتهي بوفاة 4 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أفادت الشرطة العمانية، السبت، بمصرع مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين في مسير جماعي في وادي تنوف بولاية نزوى في السلطنة.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان على موقع "إكس": "انجراف 5 أشخاص في وادي تنوف بولاية نزوى بعد تعرض 16 شخص من مجموعة مسير جبلي متعددة الجنسيات لهطول أمطار غزيرة نتج عنه وفاة مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية وإصابة شخص بإصابات بالغة".

وأضاف البيان: "تم نقلهم عن طريق طيران الشرطة إلى مستشفى نزوى المرجعي".

بدوره، قال الدفاع المدني والإسعاف: "إن فرقة بمحافظة الداخلية عثرت على 4 أشخاص من المشاركين في المسير الجبلي مفارقين للحياة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة".

ودعا إلى "اتباع إرشادات السلامة والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج لرياضة المسير الجبلي، وضرورة تسجيل بيانات الموقع والمشاركين عبر تطبيق (نداء) لضمان تواصلهم مع مركز عمليات الهيئة في الحالات الطارئة".